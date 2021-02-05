الفيصلي يفوز على الباطن 2-0 في الدوري السعودي

افتتح تفاريس التسجيل لـ الفيصلي في الدقيقة السادسة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله أحمد أشرف، وسط تخبط دفاعي من الباطن.
وفي الدقيقة 23، أكد تفاريس انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة، ليحقق الفيصلي نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 20 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
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