تقسيم لاعبي الزمالك لمجموعات خلال المران

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة على هامش المران المقام حاليا حيث أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو خلال المران على رفع معدل الأداء البدني، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع ويتم تنفيذه في التدريبات.
جدير بالذكر أن الزمالك يستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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