روقا وعبد الشافي وحفني يخوضون تدريبات تأهيلية في الجيم

خاض محمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، وذلك على هامش تدريبات الفريق التي تقام على ملعب النادي اليوم الجمعة.
يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لثلاثي الزمالك استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.
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