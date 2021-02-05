محامي أشيمبونج لـ دوت الخليج: الزمالك يتفاوض مع وكيل خاطئ لحل أزمة المستحقات

أكد روي فيرمير محامي الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتفاوض معه لحل أزمات مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء. وقال روي فيرمير في تصريحات لصدى البلد، إن إدارة الزمالك لم تتواصلي معي من الأساسي لحل أزمة المستحقات. وأضاف روي فيرمير: "الزمالك تفاوض مع أحد الأشخاص باعتباره وكيل أشيمبونج لإنهاء أزمة المستحقات مقابل 250 ألف دولار". وتابع: "هذا الوكيل ليس ليه علاقة بـ أشيمبونج إطلاقا". كانت محكمة التحكيم الرياضي " كاس" قضت مؤخرا بتغريم الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج.

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