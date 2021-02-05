نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة نجم برشلونة للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية ، اليوم الجمعة، إلى أن عودة أنسو فاتي نجم برشلونة، إلى الملاعب ستؤجل لمدة شهر على الأقل، بسبب تدهور حالة ركبته.

وقالت صحيفة "سبورت"، فإن الموعد المحدد لعودة فاتي كان في أوائل مارس، لكن تدهور حالة ركبة اللاعب سيؤجل عودته لنهاية الشهر ذاته في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى منتصف أبريل.

ونوهت إلى أنه ظهر أول ملامح إلإنذار منذ أكثر من أسبوع، بعدما شعر فاتي بآلام مفاجئة في ركبته اليسرى، وقام اللاعب بتكثيف العمل، لكن الاستجابة لم تكن مثل التوقعات.

وأضافت أن فاتي شعر بألم شديد، وعقب فحص ركبته، تم اكتشاف وجود سوائل، وكان من الضروري إيقاف العمل اليومي، كما إن المشاورات بين الخدمات الطبية بالنادي والدكتور رامون كوجات الذي أجرى الجراحة لأنسو فاتي، توصلت لضرورة تجنب المخاطرة، وتأجيل موعد عودة اللاعب للمباريات.

وخضع فاتي قد خضع لعملية جراحية، بعدما أصيب في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى،وسيخضع فاتي لتنظيف الركبة، من أجل التخلص من السوائل التي نشأت، وتجنب أي عامل قد يتسبب في آلام للاعب الشاب.