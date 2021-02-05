الرياضة

القناة يقصي المريخ البورسعيدي من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق القناة في الصعود من دور التمهيدي الرابع لكأس مصر ، على حساب نظيره المريخ البورسعيدي ، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية ، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب القناة القديم .

جاءت المباراة حماسية ، وقد إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني إستطاع المريخ أن يتقدم بهدف عن طريق اللاعب عبد الله ناصر من ضربة جزاء ، ولكن سرعان ما جاء التعادل عن طريق حازم مرسي .

وقد تم الإحتكام لركلات الترجيح التي رجحت كافة فريق القناة ليصعد ، بينما خرج المريخ من البطولة .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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