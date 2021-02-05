هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي "Twitter" هاشتاج #بايرن_ميونيخ، وذلك قبل اللقاء المرتقب والذي يجمع الفريق الألماني بالأهلي في نصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة حاليا على الأراضي القطرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتي:

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.