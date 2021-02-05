انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف في الدقيقة 17 احرزه أحمد كالوشا من ضربة رأس .
وفي الشوط الثاني أحرز النصر أربعة أهداف حيث سجل احمد الصعيدي الهدف الثاني د17 الشوط الثاني احمد الصعيدي يضيف الهدف الثاني من تمريرة رائعة من احمد حسين وتحرك رائع مع الصعيدي الذي سيطر علي الكرة وسدد في المرمي ببراعة .
وفي الدقيقة 18 أحرز جون مانجا الهدف الثالث من ركلة جزاء .
وشهدت الدقيقة 36 تألق احمد حسين الذي سجل الهدف الرابع من تسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمني في المقص الأيمن لمرمي شبان بدواي قبل أن يعود احمد الصعيدي للتسجيل باحراز الهدف الخامس من تسديدة قوية .
عقب اللقاء أكد سيد عيد أن النصر حقق فوز جيد ومعنوي قبل مواجهة بتروجيت في الجولة 12 بالدوري المقرر لها يوم الاثنين القادم .
وأضاف أنه استغل مباراتي الكاس أمام شبان بدواي ومستقبل وطن في تجهيز جميع العناصر والوق فةغلي مستوي اللاعبين بدنيا وفنيا وان الأداء الجيد والنتيجة الكبيرة أمام شبان بدواي بداية جيدة للنصر للعودة للمكسب في الدوري خاصة وأن اللاعبين يؤدون المباريات بشكل جيد إلا أنه يصادفهم سوء توفيق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر يتأهل لدور الـ 32 لبطولة كأس مصر بفوزه على شبان بدواي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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