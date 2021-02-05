نوير قبل مواجهة الأهلي: نعرف جميع اللاعبين وطريقة تسجيلهم للأهداف

أكد الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، أنه برغم عدم مشاهدة الأهلي ومتابعة مبارياته، إلا أنهم يعرفون كل شيء عنه وعن مختلف الفرق الغير مألوفة لهم على حد قوله في مختلف المسابقات.

وقال نوير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الألماني:" في هذا العالم وفي الوقت الحالي، أصبح من المتاح جمع كافة المعلومات عن مختلف الفرق، ولدينا مدرب الحراس يساعدنا على ذلك." وأضاف:" نعلم كل شيء عن الخصم القادم " الأهلي" نعلم كيفية هجومهم وإحرازهم للأهداف، لكننا لا نعرف اللاعبين بشكل كبير، ما قد يتسبب في حدوث الأخطاء، لذا علينا النظر لأشياء هامة كأسماء اللاعبين وأرقام قمصانهم لكيفية التعامل معهم. ويواجه النادي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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