ميار الشريف تواجه كلوي باكيه في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة

تواجه البطلة المصرية ميار الشريف الفرنسية كلوي باكيه في الدور الأول للدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس والتي من المقرر أن تنطلق في 8 فبراير 2021.

وتعتبر بطولة استراليا المفتوحة هي إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، وتُقام البطولة سنويًا في آخر أسبوعين من شهر يناير في مدينة ملبورن في أستراليا.

وتتضمن بطولة أستراليا المفتوحة مسابقات فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط، والمبتدئين الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأساطير.