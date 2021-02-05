كأس العالم للأندية .. هل ينجح الأهلي في هز شباك بايرن ميونخ في وجود نوير

يصطدم الأهلي المصري بمنافسه بايرن ميونخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ويبحث الأهلي عن هز شباك الحارس القدير مانويل نوير صاحب الـ34 عاما، وتحقيق مفاجأة مدوية أمام البايرن بطل أوروبا.

مانويل نوير سبق أن اهتزت شباكه أمام نجوم مصريين في مشواره الكروي، وعلى رأسهم محمد بركات نجم الأهلي الأسبق.

وسجل بركات في مرمى بايرن ميونخ، وكان نوير حارسا للعملاق البافاري، في لقاء ودي يوم 7 يناير 2012 في قطر.

كما سبق أن سجل محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، بقميص بوروسيا دورتموند، في شباك مانويل نوير بالدوري الألماني.

وكان وقتها نوير حارسا لمرمى فريقه السابق شالكه، في اللقاء الذي أقيم يوم 20 فبراير 2009 وخرج اللقاء بالتعادل (1-1).

وواجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مانويل نوير في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم (2018-2019).

ولكن محمد صلاح لم يسجل واكتفى بصناعة هدف لزميله ساديو ماني، في لقاء الإياب الذي فاز به البايرن بنتيجة (3-1).