اتحاد الجمباز يتفقد صالات استاد القاهرة قبل كأس العالم

تفقد مجلس ادارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين صالات استاد القاهرة الدولي رقم 1 ، و2 ، و3 استعدادا لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني والمقرر لها يونيو 2021.

يأتي ذلك للوقوف على تجهيز الصالات لوضع الأجهزة الخاصة بالبطولة.

وكان اتحاد الجمباز كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني “رجال وسيدات”، والتي من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد على أرض مصر بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في التاريخ.

وأشار “أمين” إلى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة مع توافر جميع مقومات نجاح البطولة على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.

وتعد هذه البطولة أول كأس عالم للجمباز تقام في القارة الإفريقية وتستضيفها مصر.