نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو قير يهزم بيلا بثلاثية ويصعد لقمة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد فريق أبو قير لقمة المجموعة الثالثة من القسم الثاني بعد فوزه على فريق بيلا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم والمؤجلة من الجولة التاسعة والموسم الحالي.

دخل فريق أبو قير اللقاء بتشكيل ضم السيد الصاوي، محمود السيد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، على عزت، نصر رمضان ،اسلام نبيل، مصطفى جابر، هانى السيد، يايا كونيه، كيرفالا.

وتواجد في البدلاء عادل يحي، محمدحير، كمال أبو الفتوح، أحمد حسن، عبد الرحمن شرف، مصطفى محمد، عوض محمد، علاء مصطفى، يوسف حمدي.

بينما تكون تسكيل فريق بيلا من محمد وهدان، دانى عبد الرزاق، أحمد عاطف، فتوح المتولى، رضا شحاتة، مصطفى سعد، السعيد غمرى، محمود جمال،موركابابجوار، محمد اشرف، أسامة عمر.

وتواجد في البدلاء محمد رضا، عادل ربيع،احمد صلاح، أمير اسماعيل، حسن أحمد، علاء عبد العزيز، ابراهيم اسماعيل ،جميل ابراهيم، السيد محمد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق أبو قير بهدف نظيف سجله كارفالا في الدقيقة 20 واضاف اسلام نبيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الثاني وإدرك كارفالا الهدف الثالث لأبو قير والثاني له في الدقيقة 36 من الشوط الثاني.

بذلك الفوز يرتفع رصيد ابو قير إلى النقطة 21 محتلا القمة بينما يبقى بيلا في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

أدار اللقاء الحكم السيد عبيد عاونه محمود عبد السلام و عبد الله امام وحكم رابع احمد علي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 21 نقطة

2- حرس الحدود 18 نقطة

3- فاركو 17 نقطة

4- الأوليمبى 17 نقطة

5- المالية 15 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- كفر الشيخ 13 نقطة

8- سبورتنج 12 نقطة

9- المنصورة 12 نقطة

10- دكرنس 11 نقطة

11- الرجاء 11 نقطة

12- دمنهور 10 نقاط

13- دمنهور 10 نقاط

14- الحمام 10 نقاط

15- بيلا 7 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط