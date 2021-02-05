نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو: يجب علينا إنهاء سلسلة الهزائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدد مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، التكهنات بشأن وقوعه تحت الضغط لتحقيق نتائج إيجابية، مشدداً على أنه لا يزال الرجل المناسب لإنهاء صيام النادي عن الألقاب خلال 13 عاماً هذا الموسم.

وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بهزيمته 0-1 من تشيلسي أمس الخميس.

ورداً على المخاوف بشأن مستقبله في النادي قال مورينيو إن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي في أبريل (نيسان) المقبل فرصة أمام توتنهام لتحقيق أول لقب كبير منذ تتويجه بنفس اللقب في 2008.

وأبلغ مؤتمراً صحافياً: "أفرض الضغط على نفسي كل يوم ولا أحتاج لضغوط من الآخرين، منذ 2012 لم أخسر في ثلاث مباريات متتالية، أليس كذلك؟ منذ متى لم أحقق لقباً؟ ربما يمكنني الفوز بلقب".

وبعد أن تصدر الدوري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) تراجع توتنهام للمركز الثامن حالياً بفارق 14 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وشدد المدرب البرتغالي على أن توتنهام يجب أن يركز على إنهاء سلسلة الهزائم حين يستضيف وست بروميتش ألبيون المهدد بالهبوط بعد غد الأحد.

كما تحدث عن استئناف الدوري الأوروبي هذا الشهر وهي المسابقة التي توفر طريقاً بديلاً للتأهل لدوري الأبطال إذا فشل في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

وواصل: "الواقع أنه حتى نهاية الشهر نملك دوافع رائعة أمامنا، يجب أن نركز في مباراة وست بروميتش المقبلة ولا بد من الفوز بعد ثلاث هزائم ولا يمكننا التفكير في شيء مختلف".