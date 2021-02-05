نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على تجميد المفاوضات حول مهاجم الفريق، يوسف حسن، وإيقاف فكرة خضوعه لمعايشة في بعض الأندية الأوروبية.

ورفض مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، رحيل يوسف حسن، لخوض معايشة في عدد من الأندية الأوروبية، التي طلبت تواجد اللاعب، بسبب رغبة المقاولون العرب في تأهيل اللاعب بشكل جيد، من خلال تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مميز، حتى لا يجد عقبات أمام خضوعه للمعايشة في الفترة المقبلة.

ويراهن جهاز الكرة بالمقاولون العرب، على قدرة يوسف حسن، على التألق في أوروبا مستقبلًا، ومحاولة السير على نهج الثنائي محمد النني ومحمد صلاح ثنائي الفريق السابق.