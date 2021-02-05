مدرب الأهلي السابق: الفريق غير جيد جماعيا..ويمكنه المنافسة على الهبوط بالبوندسليجا

تحدث الألماني ديكسي دورنر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن المباراة التي ستجمع المارد الأحمر ببايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال دورنر في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:" الأهلي يمكنه بالفعل اللعب في البوندسليجا ولكن لن ينافس في الثلث الأول من الترتيب، بل يمكنه أن ينافس في صراع الهبوط."

وأضاف:"ً لديهم لاعبين رائعين علي المستوي الفردي، لكنهم لا يعملون بشكل جيد كفريق."

وأكمل قائلا: لم أعد أتواصل مع الفريق والنادي، لكنني علي الأقل مازالت أتابعهم في المباريات الدولية."