الرياضة

نابولي يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي نابولي عن  إصابة الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وقال نابولي بيانًا عبر موقعه الرسمي :-

"جاءت نتيجة المسحة التي أجراها فوزي غلام، أمس الخميس، إيجابية".

وتابع البيان:" لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وسوف يخضع لفترة العزل الصحي في منزله".

ويتواجد نابولي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر، كما أن لدى نابولي مباراة مؤجلة مع يوفنتوس.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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