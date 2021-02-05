نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي نابولي عن إصابة الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وقال نابولي بيانًا عبر موقعه الرسمي :-

"جاءت نتيجة المسحة التي أجراها فوزي غلام، أمس الخميس، إيجابية".

وتابع البيان:" لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وسوف يخضع لفترة العزل الصحي في منزله".

ويتواجد نابولي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر، كما أن لدى نابولي مباراة مؤجلة مع يوفنتوس.