أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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