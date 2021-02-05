تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمي: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - ديفيد ألابا- نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: يوسوا كيميتش - توماس مولر - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - ليروي ساني خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لبايرن ميونخ قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية ومواجهة النادي الأهلي في نصف النهائي.

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