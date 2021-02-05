ثلاثي سيراميكا كليوباترا ينتظمون في مران الفريق استعدادا للمقاصة

انتظم الثلاثي شريف دابو وكوامي بونسو وأحمد محسن، لاعبو سيراميكا كليوباترا، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري.

وغاب الثلاثي عن مباراة أسوان الماضية للإصابة، وعانى شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، وتعافى أحمد محسن لشد في العضلة الخلفية، في حين تخلص كوامي بونسو من شد في العضلة الأمامية.

وأعلن الثلاثي جاهزيتهم للقاء مصر المقاصة، بعد مشاركتهم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخاضوا تدريبا قويا بعد تعافيهم الكامل من الإصابات المختلفة.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.