كأس العالم للأندية ..أفضلية للأهلي على البايرن ونتيجة واحدة تحكم تاريخ المواجهات

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة يوم الإثنين المقبل، أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتعد المباراة المرتقبة على ستاد الريان في قطر، هي المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين .
ويمتلك الأهلي افضلية علي بارين ميونخ في مونديال الأندية حيث بشارك فيه للمرة السادسة بينما يشارك بايرن ميونخ في كأس العالم للمرة الثانية فقط .
وسبق أن لعب الأهلي 3 مباريات ودية أمام الفريق البافاري، حقق الفوز مرة واحدة وخسر مباراتين.
المواجهة الأولى كانت يوم 19 ديسمبر 1977 في القاهرة، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمود الخطيب وشريف عبد المنعم.
أما المباراة الثانية فأقيمت يوم 21 ديسمبر 1984 بالقاهرة، وفاز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، سجلهما أولي هونيس ولوثر ماتيوس، فيما أحرز للأهلي سمير فوزي.
وآخر المواجهات كانت في 7 يناير 2012 بالعاصمة القطرية، وفاز البايرن بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد السيد (بالخطأ في مرماه) والكرواتي إيفيكا أوليتش، فيما وقّع محمد بركات على بصمة الأهلي.
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