نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق، في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حيث يستضيف الصف صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط فريق أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فى مباراة سهلة لأصحاب الأرض.

بينما يخرج بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة لملاقاة مستقبل وطن صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

ويستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة فريق الإتصالات المتصدر برصيد 32 نقطة، فى قمة مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

ويخرج جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة لملاقاة العياط صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة.

ويحل فريق أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة ضيفاً على فريق البدرشين صاحب المركز السابع 17 نقطة، فى مباراة قوية بين الفريقين.

ويلتقي فريق كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة مع نظيرة فريق جولدي صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويحل فريق حلوان العام صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط ضيفاً على فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ويلعب فريق المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة أمام فريق الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 32 نقطة

2- القومي 22 نقطة

3- كاسكادا 20 نقطة

4- المعادي 20 نقطة

5- أبو النمرس 20 نقطة

6- العياط 19 نقطة

7- البدرشين 17 نقطة

8- جولدي 12 نقطة

9- بشتيل 12 نقطة

10- جينيس 11 نقطة

11- الصيد 10 نقاط

12- حلوان العام 10 نقاط

13- مستقبل وطن 9 نقاط

14- الصف 8 نقاط

15- أكتوبر 8 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط