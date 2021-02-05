نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه قد يشهد مغادرة كورنتين توليسو، الفائز بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال رومينيجه في مقابلة مع "سبورت 1" :"بداية من الصيف سيكون متبقي لتوليسو عام واحد فقط في عقده. إما أن نمدده أو أن نجد حلا. هذان الحلان على الطاولة. لا يمكنني استبعاد أي منهما".

ويلعب توليسو، الذي تم تغريمه مؤخرا لعدم احترامه الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للحصول على وشم جديد، مع بايرن منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه من ليون الفرنسي مقابل 5ر41 مليون يورو (9ر49 مليون دولار).

ولكن، نادرا ما لعب دورا رائدا مع النادي بسبب إصاباته المتكررة.

وتراجع السيناريو أكثر بمجرد وصول ليون جوريتسكا من شالكه في 2018. وعلى عكس توليسو، استطاع جوريتسكا أن يكون أحد الأسماء الأساسية في تشكيلة فريق بايرن.

وقال رومينيجه عن جوريتسكا :"في 2020 ، حقق قفزة كبيرة ليصبح ما يمكننا وصفه لاعبا رئيسيا في بايرن".

وأضاف :"أتمنى على المستوى الأخلاقي الذي طوره بشكل ممتاز، أن يعرف ما المنتظر من النادي في أوقات فيروس كورونا. لا أخفي سرا بشأن هذا : لن نكون قادرين على المشاركة في كل شيء ونحتاج لتفهم اللاعبين".

ويلتقي بايرن مع هيرتا برلين في وقت لاحق من اليوم الجمعة، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.