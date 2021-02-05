نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
هذا وتأتي المباريات التي ستقام غدا كالأتي :
دمياط / أبو شحاتة
سماد السويس / النوبة
غزل دمياط / رأس البر
الرباط و الأنوار / أبو صوير
غزل السويس / المطرية
بورفؤاد / القنطرة غرب
ويأتي ترتيب المجموعة قبل هذه الجولة كالأتي :
1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 18 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- النوبة 14 نقطة
10 - القنطرة غرب 12 نقطة
11- ميت الخولي 9 نقاط
12- المطرية 6 نقاط
13 - أبو صوير 5 نقاط
14- غزل دمياط 4 نقاط
15- سماد السويس 4 نقاط
16 - غزل السويس 1 نقطة
هذا وقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير ، موعدا لإقامة اللقاء المؤجل بين كهرباء الإسماعيلية و الشهداء و الذي تم تأجيله بسبب مشاركة فريق الشهداء بمباراته في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر ، والتي أقيمت اليوم الجمعة وإنتهت بفوز بتروجيت بركلات الترجيح .