الرياضة

تعرف على لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .

هذا وتأتي المباريات التي ستقام غدا كالأتي :

دمياط / أبو شحاتة
سماد السويس / النوبة
غزل دمياط / رأس البر
الرباط و الأنوار / أبو صوير
غزل السويس / المطرية
بورفؤاد / القنطرة غرب

ويأتي ترتيب المجموعة قبل هذه الجولة كالأتي :

1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 18 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- النوبة 14 نقطة
10 - القنطرة غرب 12 نقطة
11- ميت الخولي 9 نقاط
12- المطرية 6 نقاط
13 - أبو صوير 5 نقاط
14- غزل دمياط 4 نقاط
15- سماد السويس 4 نقاط
16 - غزل السويس 1 نقطة

هذا وقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير ، موعدا لإقامة اللقاء المؤجل بين كهرباء الإسماعيلية و الشهداء و الذي تم تأجيله بسبب مشاركة فريق الشهداء بمباراته في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر ، والتي أقيمت اليوم الجمعة وإنتهت بفوز بتروجيت بركلات الترجيح .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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