نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني فريق بتاريخ البطولة.. "لافيينا" من القسم الرابع ببني سويف لدور الـ32 بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي "لافيينا" أحد أندية القسنم الرابع بمنطقة بني سويف، مفاجأة من العيار الثقيل، بصعودة لدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك عقب فوزه على نظيره "ملوي" بركلات الترجيح بنتيجة 2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال سامح الفيومي، مدير المركز الإعلامي لنادي لافيينا، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حقق فوزًا هامًا على على فريق ملوى بملعبها بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، بعد أن تقدم "لاڤيينا" فى الشوط الأول، وتعادل ملوى فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأضاف "الفيومي" أن الفريقان أتجها إلى ركلات الجزاء الترجيحة، لتحديد الفائز في اللقاء، والتي شهدت تألق "كاميني" حارس مرمى لافيينا، الذي نجح في التصدي لثلاث ركلات ليرجح كفة فريقه، لتنتهي المباراة بصعود "لافيينا" كثاني فريق من القسم الرابع، يتواجد بدور الـ32 لكأس مصر، بعد فريق "صيد المحلة" الذي خرج من البطولة في دور الـ16 أمام وادي دجلة بنسخة 2013م.

ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا بعد مواجهات التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر رفقة الـ 18 فريقا أندية الدوري الممتاز ليقام قرعة دور الـ 32 للبطولة، والتي من المقرر أن يحضرها "وائل حبيب" المدير الرياضى و"سامح الفيومي" مدير المركز الاعلامي ممثلين لنادي لافيينا.



يذكر أن نادي "أف سي لافيينا" هو ثاني نادي يؤسسة رجل الأعمال المهندس محمود الأسيوطي، مالك منتجع الأسيوطي، والمالك الأسبق لنادي الأسيوطي سبورت، والذي تم شرائه من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية، وتم تغيير أسمه إلى "بيراميدز" عام 2019م، وذلك قبل أن يتم شرائه من قبل رجل الأعمال سالم الشامسي.