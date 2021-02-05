انتهت اليوم الجمعة، الجولة الثانية والعشرين من دوري العمومي لسيدات كرة اليد للموسم الحالي 2020 - 2021.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
فوز الشمس على مدينة نصر بنتيجة 37 - 17، فوز أصحاب الجياد على هليوبوليس بنتيجة 22 - 20، فوز هليوليدو على منوف الرياضي بنتيجة 22 - 15، فوز الأهلي على 6 أكتوبر بنتيجة 38 - 24، فوز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 22 - 12، فوز الزمالك على المعادي بنتيجة 35 - 25، فوز تشامبيون الرحاب على حلوان العام بنتيجة 25 - 16، فيما تعادل الطيران مع سموحه بنتيجة 28/28.
جدير بالذكر أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الجولة 22 بدوري عمومي سيدات اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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