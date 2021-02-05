بعثة الأهلي في قطر تحتفل بعيد ميلاد طارق قنديل ومحمد شريف..شاهد

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموجودة حاليا في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على الاحتفال بعيد ميلاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، المرافق لبعثة فريق الكرة في كأس العالم للأندية، ومحمد شريف لاعب الفريق، داخل مقر إقامتها مساء اليوم.

وأحضرت البعثة تورتة خاصة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد عضو المجلس ولاعب الفريق، وسط أجواء أسرية رائعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك بعد الفوز أمس على الدحيل القطري بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.