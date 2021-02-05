كيما أسوان يتأهل لدور ال32 في كأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان بقيادة عادل لحمة الفوز علي فريق الألومنيوم بالدور التمهيدي الأخير ،والتأهل إلي دور ال32 لبطولة كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على إستاد الألومنيوم الرياضي .

دخل فريق كيما أسوان اللقاء بتشكيل يضم محمد ناجي سيد ،مصطفي صادق عبدالفتاح ،أشرف عبدالله مكى ، محمد عادل ،عمرو محمد ،سعد رجب ،محمد عبدالفتاح ،محمد حسين ، يحيي جمال ، معتز محمد ، محمد حسن .

وتواجد في البدلاء أحمد شوقي ،صلاح الدين محمد ، محمد جمعة ،مصطفي جمعة ،مصطفي جمال ،شريف رمضان ،عبدالرحمن يوسف ،إبراهيم حازم ،مصطفي محمود .

بينما تكون تشكيل فريق الألومنيوم من حسام أحمد صادق ،محمود محمد حسين ،محمد عبدالحفيظ ،محمد الشامى ،سمير فوزى ،فاروق خالد ،محمد ميدو ،إبراهيم سعيد ،حماده المعناوى ،أحمد حموده ،كيرلس ماهر .

وتواجد في البدلاء محمد عبدالوهاب ،محمد الشربينى ،أبوبكر محمد ،محمود عطيه ،وائل علي ،أحمد إبراهيم ،إيهاب فؤاد ،مراد صبرى ،علاء ماهر .

أفتتح التسجيل لاعب كيما أسوان محمد حسنى ،قبل أن يضيف يحيي جمال أحمد الهدف الثانى لفريقه ،وأستطاع محمود شريده قائد فريق الألومنيوم تسجيل هدف الألومنيوم الوحيد من ركلة جزاء ،لينتهي اللقاء بفوز كيما أسوان والتأهل لدور ال32 من كأس مصر .