شباب الأهلي يقسو على العين برباعية في الدوري الإماراتي

تغلب فريق شباب الأهلي على مضيفه العين 4 / 1، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وتقدم شباب الأهلي في الدقيقة التاسعة عن طريق ضربة جزاء نفذها لاعبه كارلوس إدواردو بنجاح، قبل أن يضيف الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وفي الدقيقة 74 عاد إدواردو ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم خيسوس رباعية فريقه في الدقيقة 82.
وسجل مهند سالم هدف العين الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف النصر صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة عن العين صاحب المركز السادس.
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