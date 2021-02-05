نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبة الفريق في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية المحدد له الاثنين المقبل.

أضاف مدافع الأهلي: «نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بطل أوروبا».

وأوضح أن هناك تركيزًا شديدًا من قبل اللاعبين، من أجل الاستعداد لهذه المباراة، ونبدأ اليوم مشاهدة مباريات بايرن ميونيخ رفقة الجهاز الفني من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.

وأوضح أن الجهاز الفني سيجتمع مع اللاعبين لمناقشة إيجابيات وسلبيات مباراة الدحيل القطري أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف من أجل تدارك بعض الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الفريق القطري، من أجل تقديم عرض قوي أمام بطل أوروبا الاثنين القادم.

وأوضح أنه سعيد بدعم جماهير الأهلي للفريق خاصة قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أهمية الدور الذي لعبته جماهير الأهلي في مدرجات استاد المدينة التعليمية الذي احتضن مباراة الدحيل القطري أمس.

وقال: «كل لاعبي الأهلي كانوا على أعلى مستوى أمس، وكان الجميع في قمة تركيزه من أجل قطع بطاقة التأهل، وهذا هو الحال دائمًا عندما نمتلك الرغبة في الفوز».

وأوضح أنه وزملاءه في خط الدفاع نجحوا في إيقاف خطورة لاعبي الدحيل بعد أن درسوهم بشكل جيد على مدى الأيام التي سبقت انطلاق منافسات البطولة، مشددًا على أن فارق الطول مع المعز علي مهاجم الدحيل لم يشكل أزمة له في مباراة أمس، بعد أن تعامل مع هذا الأمر بذكاء وتكتيك معين في اختيار التوقيت المناسب للتعامل مع الكرات العالية المشتركة بينهما، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الخط الدفاعي رفقة رباعي الوسط، الذي شارك في المباراة سواء عمرو السولية أو حمدي فتحي قبل استبداله أو مع نزول أليو ديانج وأكرم توفيق.