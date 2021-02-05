نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كارل هانز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، ان مواجهة الأهلي صعبة في كأس العالم للأندية، والمقرر لها مساء الإثنين المقبل بالدوحة.

وفي حوار مع صحيفة "Sport1" الألمانية، قال رومينيجه عن مواجهة الأهلي:"مدربنا سيحلل الأهلي، ولا يمكنك أن تكون متعجرفًا، على الرغم من أننا الأفضل في اللعبة".

وأضاف:"لا نريد أن نتعثر، بل نتعامل مع كل مباراة بجدية، ولقد فعل الفريق ذلك بشكل مثالي في عام 2020 وسيحتفظ به في عام 2021، تعامل دائمًا مع المباريات يكون باحترام واستعداد احترافي".

وأكمل:" الفائز بالبطولة سيحصل على خمسة ملايين دولار، وإذا فاز الفريق بهذا اللقب، فسيحصلون على مكافأة مقابل ذلك".

واستكمل:" أحذر من التقليل من شأن الخصوم. الاثنين المقبل، بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة ، لدينا الدور نصف النهائي. والأهلي هو ناد عريق للغاية ولديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر فقط".

وأتم:" الأهلي تم اختياره "نادي القرن" من قبل الاتحاد الإفريقي، ونحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير" .

وفاز الأهلي على الدحيل القطري مساء أمس الخميس، بهدف نظيف، ليلاقي بايرن ميونخ في نصف النهائي.