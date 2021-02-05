نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يأمل في استعادة ثلاثي الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى إمكانية استعادة خدمات ساديو ماني وأليسون وفابينيو في مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي بعد غد الأحد بالدوري الانجليزى.

وقال كلوب اليوم الجمعة للصحفيين :" أليسون يشعر بتحسن كبير، إنه في صحة جيدة لخوض تدريب فردي اليوم".

وأضاف :"ساديو ماني وفابينيو سيشاركون في جزء من مران الفريق اليوم. وبعد ذلك سنرى".

وخسر ليفربول في آخر مباراتين أقيمتا على أرضه بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق له وحافظ على سجله خاليا من الهزائم على أرضه لـ68 مباراة، ويأتي خلف مانشستر سيتي بفارق سبع نقاط في جدول الترتيب، علما بانه خاض مباراة أزيد من مانشستر سيتي.

ولكن بعودة فابينيو، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات، وماني وأليسون، اللذان غابا عن المباراة التي خسرها ليفربول أمام ضيفه برايتون، سيحصل الفريق على دفعة معنوية.