نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مواجهات هامة للشرقية وغزل شبين وميت خاقان وتلا وعرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباريات الجولة الثالثة عشر لمنافسات - المجموعة العاشرة - للقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت - 6 فبراير - حيث يخوض فريق الشرقية مواجهة هامة ومرتقبة على ملعبه أمام نظيرة فريق مركز شباب أبو حماد.

ويستضيف فريق منوف نظيرة فريق بلبيس متصدر المجموعة، في لقاء قوي ومرتقب، كما يستقبل فريق مركز شباب تلا نظيرة، فريق مركز شباب عرابي بملعب تلا.

ويخوض فريق غزل شبين مواجهة هامة وصعبة أمام فريق فاقوس، بملعب الغزل، كما يحل فريق مركز شباب بطا ضيفاً ثقيلاً على فريق ميت خاقان، بملعب ميت خاقان.

ويلتقي فريق نادي ديرب نجم مع فريق أبو كبير، في لقاء هام ومرتقب لكلا الفريقان، ويشهد ملعب الباجور إقامة لقاء عرب الرمل مع مركز شباب ديرب نجم ، ويحصل فريق ميت خلف على راحه في تلك الجولة .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 25 نقطة

2- فاقوس 24 نقطة

3- الشرقية 23 نقطة

4- ميت خلف 22 نقطة

5- أبو كبير 16 نقطة

6- ميت خاقان 15 نقطة

7- ابو حماد 14 نقاط

8- بطا 13 نقاط

9- تــــلا 12 نقطة

10- غزل شبين 10 نقطة

12- منوف 10 نقاط

11- عرب الرمل 8 نقاط

13- شباب عرابي 8 نقاط

14- ديرب نجم 4 نقاط

15- شباب ديرب نقطتين