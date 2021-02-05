أعلن نادي يورفارم المقدوني أحد أعرق الأندية الأوروبية لكرة اليد التعاقد رسميا مع حارس مرمي منتخب مصر كريم هنداوي الشهير ب"كاتونجا".
وأنهى "هنداوي" إجراءات التعاقد قبل أيام قليلة من بطولة العالم التي أقيمت في مصر في الفترة من 13 يناير وحتي 31 من الشهر نفسه والتي انتهت بتتويج الدنمارك بطلًا للبطولة.
وشهدت البطولة تألقا كبيرًا ل"كاتونجا" حيث قدم مستوى رائعا في البطولة أبرزها مباراة السويد والدنمارك التي زاد فيها هنداوي عن عرينه ببسالة تذكر وساهم في إحراز المنتخب المصري للمركز السابع بعد الخسارة برميات الجزاء من الدنمارك في ربع النهائي.
ويستهل هنداوي مسيرته الاحترافية بعد تألقه على المستوى المحلي والدولي حيث أن هنداوي يعتبر من اللاعبين الذين لعبوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يورفارم المقدوني يعلن تعاقده مع حارس منتخب مصر لليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.