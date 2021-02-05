يورفارم المقدوني يعلن تعاقده مع حارس منتخب مصر لليد

أعلن نادي يورفارم المقدوني أحد أعرق الأندية الأوروبية لكرة اليد التعاقد رسميا مع حارس مرمي منتخب مصر كريم هنداوي الشهير ب"كاتونجا".

وأنهى "هنداوي" إجراءات التعاقد قبل أيام قليلة من بطولة العالم التي أقيمت في مصر في الفترة من 13 يناير وحتي 31 من الشهر نفسه والتي انتهت بتتويج الدنمارك بطلًا للبطولة.

وشهدت البطولة تألقا كبيرًا ل"كاتونجا" حيث قدم مستوى رائعا في البطولة أبرزها مباراة السويد والدنمارك التي زاد فيها هنداوي عن عرينه ببسالة تذكر وساهم في إحراز المنتخب المصري للمركز السابع بعد الخسارة برميات الجزاء من الدنمارك في ربع النهائي.

ويستهل هنداوي مسيرته الاحترافية بعد تألقه على المستوى المحلي والدولي حيث أن هنداوي يعتبر من اللاعبين الذين لعبوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك.