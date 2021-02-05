سوهاج يقصي التليفونات من كأس مصر

نجح فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف في الصعود من دور التمهيدي الرابع لكأس مصر ، على حساب نظيره تيلفونات بنى سويف، بعد الفوز بهدف نظيف سجله عمر حسن في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يتأهل فريق سوهاج ، لدور 32، من بطولة كأس مصر، موسم 2020 2021.

يذكر ان فريق سوهاج تأهل للدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر علي حساب فريق بنى مزرار بهدفين لهدف ، سجل الأهداف ايمن رضا ،وباتريك آمورى .

وكانت قد قررت اللجنة الثلاثية بسبب إقامة مباريات التمهيدي الأخير لكأس مصر يوم الجمعة والذى يتأهل منه ١٤ فريقا تنضم لفرق الدورى الممتاز ليقام دور ال٣٢ ،ف قد تم ترحيل مباريات السبت الي يوم الإثنين الثلاثاء لمجموعة الصعيد .