نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة في الجولة السابعة لمجموعة مطروح بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية عشر في مطروح بالقسم الثالث بثلاث مباريات.

حيث يواجه فريق الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط فريق هلال الضبعة الوصيف برصيد 9 نقاط علي ملعب مركز شباب مطروح ويسعي الشرطة للفوز للهروب من قاع المجموعة بينما يسعي الهلال للفوز للمنافسة بقوة ومطاردة المتصدر فريق الزهور صاحب ال11 نقطة الذي يواجه فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط علي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح.