نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبان المراغة يواجه شعب قوص واخميم امام المراغة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والربع من عصر غدا السبت، مباريات الجولة الحادية عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي يشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي شبان المراغة، متصدر المجموعة، برصيد 19 نقطة، امام نظيره فريق نادي شعب قوص، صاحب المركز الرابع برصيد15 نقطة.

فيما يلتقي نادي اخميم وصيف المجموعة برصيد17 نقطة، امام نظيره فريق نادي المراغة الذي يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفي المواجهة الثالثة يلتقي فريق نادي البداري، خامس المجموعة برصيد 14 نقطة، امام نظيره فريق اهلي المنشأة، ثامن المجموعة برصيد11 نقطة.

فيما يواجه فريق نادي ابو تيج الذي يحتل المركز السابع برصيد11نقطة، نظيره فريق مكة المكرمة، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويلتقي نادي الرحلات، الذي يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة الثانية برصيد9 نقاط، نظيره فريق مركز شباب سوهاج، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد8 نقاط.

ويواجه فريق مركز شباب البلينا، الذي يحتل المركز العاشر بجدول المجموعة، برصيد9 نقاط، نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن الذي يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة

1_شبان المراغة 19 نقطة

2_نادي اخميم 17 نقطة

3_نادي قفط 15 نقطة

4_شعب قوص 15 نقطة

5_نادي البداري 14 نقطة

6_نادي المراغة13 نقطة

7_نادي ابوتيج 11 نقطة

8_اهلي المنشأة 11 نقطة

9_نادي الرحلات 9 نقاط

10_شباب البلينا 9 نقاط

11_مكة المكرمة 8 نقاط

12_شباب سوهاج 8 نقاط

13_نجوع مازن نقطتين