نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب يشهد ختام معسكر شباب يدير شباب بالإسكندرية ويشيد بتنظيم كأس العالم لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب مساء اليوم ختام المعسكر التدريبى لفريق مبادرة (شباب يدير شباب ) YIY الذى اقيم بالمدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية فى الفترة من 1 - 6 فبراير 2021 .

جاء ذلك فى حضور الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومنال اسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة وسونيا عادل رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة عادل مدير الإدارة العامة للقاعدة الشبابية.

وألقت هنا عامر مسئولة المتطوعين كلمة الترحيب بالوزير .

وأدار الوزير حوار مع الشباب المشارك فى المعسكر من شتى المحافظات استعرض خلاله رؤية واستراتيجية عمل التى ترتكز على خدمة النشء والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مبادرة شباب يدير شباب والدور الملموس الذى يقوم به أعضاء المبادرة من شباب مصر الواعد من كافة أنحاء الجمهورية فى سبيل الخدمة المجتمعية.

ورحب الوزير بتبنى المبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع والتطلع للتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب .

وأوضح الوزير أن مشروع متطوعى وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى توسيع القاعدة الشبابية المشاركة وتوعية وتثقيف الشباب وتأهيلهم لخدمة وطنهم.

ووجه وزير الشباب الشكر للدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على الجهد المبذول فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021 الذى تسبب فى نجاح البطولة .

وكان المعسكر تضمن العديد من ورش العمل لكافة لجان المبادرة تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة .