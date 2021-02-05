نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة لإسكو وبنها واتحاد الشرطة في جولة قوية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام خمسة مباريات قوية ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر السبت في إطارة الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث، وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء شباب طوخ مع المرج وتم تأجيل بلقاء التأمين مع اتحاد الشرطة ، والعبور مع ايروسبورت نظرا لأشتراكهما في الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر .

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات السبت 6 فبراير



1- البلاستيك مع اسكو



يشهد ملعب نادي البلاستيك مواجهه من العيار الثقيل تجمع فريق نادي البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 21 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز الرابع بقيادة حمدى خاطر برصيد 20 نقطة.



2- بنها مع ألماظة



يستضيف فريق بنها صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد مدبولي برصيد 20 نقطة نظيرة فريق ألماظة صاحب المركز الثامن بقيادة جمال ترك برصيد 14 نقطة، وذلك على ملعب ميت راضي في بنها.



3- الغابه مع سراى القبه





يلتقي فريق الغابة متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 22 نقطة مع فريق سراى القبه صاحب المركز الخامس عشر بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط.



4- الأميرية مع الشمس



على ملعب نادي الأميرية، يواجه فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد مع فريق الشمس صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد عيد عبد الملك يدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة.



5- قليوب مع بهتيم





يستضيف فريق قليوب متذيل المجموعة بقيادة أحمد البلاح برصيد 3 نقاط نظيرة فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 9 نقاط. ترتيب المجموعة السادسة



1- الغابة 22 نقطة

2- البلاستيك 21 نقطة

3- بنها 20 نقطة

4- اسكو 20 نقطة

5- اتحاد الشرطة 17 نقطة

6- العبور 16 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- ألماظة 14 نقطة

9- المرج14 نقطة

10- الشمس 13 نقطة

11- الأميرية 13 نقطة

12- شباب طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- سراي القبه 3 نقاط

16- قليوب 3 نقاط

