كأس إسبانيا: اشبيلية يواجه برشلونة في نصف النهائي
أوقعت قرعة الدور قبل النهائي ببطولة كأس إسبانيا لكرة القدم التي أجريت يوم الجمعة، فريق برشلونة في مواجهة إشبيلية.
وأجريت القرعة بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالقرب من مدينة مدريد، وتم سحبها من قبل أرتيز أدوريز مهاجم فريق أتلتيك بلباو السابق.
وأوقع أودوريز فريقه السابق مع ليفانتي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي، ليترك فريقي برشلونة وإشبيلية، أبرز المرشحين لنيل اللقب، في مواجهة بعضهما البعض. وستقام مباراتا الذهاب يومي 9 و10 فبراير الجاري على ملعبي إشبيلية وأتلتيك، وتقام مباراتا العودة على ملعبي برشلونة وليفانتي يومي 2 و3 مارس المقبل. وتقام المباراة النهائية بمدينة إشبيلية يوم 17 أبريل المقبل.
ولم يخض أتلتيك بلباو بعد المباراة النهائية من نسخة العام الماضي للبطولة أمام ريال سوسيداد، والتي تأجلت بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 4أبريل المقبل.
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