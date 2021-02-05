خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

وقال روي فيرير: "مستعد للجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، إذا أرادت الإدارة ذلك؛ من أجل حل أزمة المستحقات وديا، بشرط إبعاد نادر السيد عن المفاوضات".
وتابع روي:" "الزمالك تفاوض مع نادر السيد، باعتباره وكيل أشيمبونج، لإنهاء أزمة المستحقات، مقابل 250 ألف دولار، رغم أن نادر السيد ليس له علاقة بـ أشيمبونج اطلاقا".
واختتم:" الفيفا سيصدر قراره بشأن أزمة المستحقات مع الزمالك، نهاية الشهر الجاري".
وكانت محكمة التحكيم الرياضي " كاس" قضت مؤخرا بتغريم الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج.
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