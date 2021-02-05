موسيماني: مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأضاف: «مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».
وأوضح: «دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وقال: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».
وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».