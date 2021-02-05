نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف: «مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».

وأوضح: «دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وقال: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».

وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».