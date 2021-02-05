الرياضة

بايرن ميونيخ يعبر عقبة هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يعبر عقبة هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق الفوز على نظيره هيرتا برلين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني.

وجاء هدف بايرن ميونخ الوحيد عن طريق كنجسلي كومان في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة إهدار ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري لركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 48 بفارق 10 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

ويلتقي بايرن ميونخ مع الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية الإثنين المقبل، في قمة يترقبها عشاق الكرة العربية والعالمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا