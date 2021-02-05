الأهلي يتأهل لنصف النهائي.. ننشر موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

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محمد سياف - ابو ظبي - كانت مباراة الأهلي والدحيل القطري يوم الخميس علي ملعب المدينة التعليمية في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، بدأ الشوط الأول وسط تراجع أداء فريق الدحيل بنسبة كبيرة، وتم إحراز هدف من قبل الأهلي سجله اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الثلاثون، كما سجل والتر بواليا هدف و لكن لم يحتسب واعتبره الحكم تسلل.

أما في الشوط التاني بدأ تراجع في أداء الأهلي واستحوذ فريق الدحيل علي المباراة وسط محاولات علي المرمي ولكن تصدي لها الشناوي بجدارة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي علي الدحيل القطري واحد مقابل لا شئ 1-0، وتأهل الأهلي لنصف النهائي لمقابلة فريق بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل، كلا الفريقين ينتظرهم مباراة صعبة، وستقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة علي ملعب أحمد بن علي.

تعليق عماد متعب علي مباراة الأهلي و الدحيل القطري

قال عماد متعب “كانت المباراة ممتعة للغاية كانوا لاعبو الأهلي رجالة وحققوا نتيجة جيدة وضمنو مركزا في بطولة كأس العالم للأندية، يعتبر المشاركة في كأس العالم للأندية مكافأة للأهلي لفوزهم في دوري أبطال أفريقيا”.

واستكمل عماد متعب قائلا “أعجبني في الشوط الأول أن لاعبو الأهلي كانوا هادئين وكان فريق الدحيل متوتر وكان في تراجع في أدائهم وهذا يظهر مدي قوة الأهلي، وستكون مباراة الأهلي وبايرن ميونخ مباراة للتاريخ لأن كلا الفريقين أبطال”.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

تأهل الأهلي أمس إلي الدور النصف نهائي في كأس العالم للأندية، وبدأ استعداداته لمواجهة فريق بايرن ميونيخ والتي تقام يوم الاثنين 2021/2/8 في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.