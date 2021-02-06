تسوبيل يصدم الأهلاوية: فرصة الأهلي ضعيفة في الفوز على بايرن

تحدث الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد راينر تسوبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرصة الأهلي ضعيفة في الفوز علي بايرن بنصف نهائي مونديال الأندية".

وتابع: "الأهلي فريق قوي للغاية ولكن فرصه ضعيفة للغاية للفوز على البايرن وأنا مشجع أهلاوي".