تسوبيل يصدم الأهلاوية: فرصة الأهلي ضعيفة في الفوز على بايرن

تحدث الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأكد راينر تسوبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرصة الأهلي ضعيفة في الفوز علي بايرن بنصف نهائي مونديال الأندية".
وتابع: "الأهلي فريق قوي للغاية ولكن فرصه ضعيفة للغاية للفوز على البايرن وأنا مشجع أهلاوي".
وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.
الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
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