قال الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا، إن وكيله لم يوقع على أي أرواق تفيد بوكالته مع الكابتن نادر السيد.
وأكد روي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن نادر السيد لا يمثل اللاعب وكل ما يحدث حاليًا من أجل أن يتم عدم دفع الغرامة للاعب ومنحه 250 ألف دولار قيمة مستحقاته فقط دون دفع الغرامة المقررة ضد النادي لصالح اللاعب والتي حكمت بها المحكمة".
وتابع: "سأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما يحدث لأنه جريمة وهو تحدث أي شخص بلسان اللاعب وكل الذي يحدث غير صحيح واللاعب من حقه الحصول على مليون و250 ألف دولار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيله: سأتقدم بشكوى ضد نادر السيد وما يحدث في حق أتشيمبونج "جريمة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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