تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي:"مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا."
وأكد موسيماني أنه يتمني مواجهة بايرن ميونيخ بالقميص الأحمر الأساسي، مشددا أنه ينتظر دعم الجمهور في الملعب من أجل تقديم أداء جيد أمام بايرن ميونخ
ويلاقي النادي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: نحتاج للتركيز أمام بايرن ميونخ.. ونتمنى اللعب بالقميص الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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