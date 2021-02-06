نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا مهمًا وصعبًا، في الجولة الماضية، أمام نظيره أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، في حين يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.