نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتهديد إدارة الأبيض بفسخ تعاقده.

يأتي ذلك حسب ما أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان، مشيرا إلى أن وكيل أشرف بن شرقي، قام بإنذار إدارة نادي الزمالك منذ 7 أيام، يطالبهم بسداد مقدم عقده لموسم 2020-2021، الذي لم يحصل عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن وكيل أشرف بن شرقي أكد في خطابه أن هذا الأمر يحدث باستمرار، وفي حال لم يتقاضى اللاعب حقه، سيتجه اللاعب لفسخ التعاقد.

واختتم، "مسؤولو الزمالك أكدوا لأشرف بن شرقي أنه خلال 48 ساعة وخاصة يوم الأحد سيقوم النادي بتحويل مقدم العقد بالكامل".