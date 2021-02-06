نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مباريات قوية لصيد المحلة ومركز شباب كوم حمادة ودسوق وسمنود بالقسم الثالث في المقال التالي
ومن المقرر أن يلتقي فريق مركز شباب كوم حماده المتصدر برصيد خارج ملعبه مع فريق سيدي غازي الذي يحتل المركز برصيد نقطة.
ويخوض فريق عثماثون مباراة مرتقبة بملعب طنطا، أمام فريق دسوق، فيما يحل فريق سبورتنج كاسل ضيفاً على نادي شباس الشهداء.
ويواجة فريق مركز شباب الحنفي، نظيرة فريق الزعفران، كما يستقبل فريق سمنود نظيرة فريق اتحاد بسيون.
ويلعب بلطيم مع صيد المحلة، بملعب بلطيم، ويخرج فريق مطوبس لملاقاة فريق سيدي سالم، في حين تقرر تأجيل لقاء كوم حماده مع الحامول بسبب كأس مصر، كما يوجد مباراة مؤجلة بين مركز شباب الحنفى وبلطيم.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- م.ش كوم حمادة ٢٤ نقطة
2- صيد المحلة ٢٢ نقطة
3- بلطيم ١٨ نقطة
4- سمنود ١٨ونقطة
5- دسوق ١٦ نقطة
6- عثماثون ١٥ نقطة
7- الحامول ١٥ نقطة
8- سيدى غازى ١٤ نقطة
9- سبورتنج كاسل ١٣ نقطة
10- سيدى سالم ١٣ نقطة
11- كوم حمادة ١١ نقطة
12- شباس الشهداء ١٠ نقاط
13- مطوبس ٦ نقاط
14- شباب الحنفى ٥ نقاط
15- اتحاد بسيون ٥ نقاط
16- الزعفران ٥ نقاط