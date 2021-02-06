اليوم .. مباريات قوية لصيد المحلة ومركز شباب كوم حمادة ودسوق وسمنود بالقسم الثالث

ومن المقرر أن يلتقي فريق مركز شباب كوم حماده المتصدر برصيد خارج ملعبه مع فريق سيدي غازي الذي يحتل المركز برصيد نقطة.

ويخوض فريق عثماثون مباراة مرتقبة بملعب طنطا، أمام فريق دسوق، فيما يحل فريق سبورتنج كاسل ضيفاً على نادي شباس الشهداء.

ويواجة فريق مركز شباب الحنفي، نظيرة فريق الزعفران، كما يستقبل فريق سمنود نظيرة فريق اتحاد بسيون.

ويلعب بلطيم مع صيد المحلة، بملعب بلطيم، ويخرج فريق مطوبس لملاقاة فريق سيدي سالم، في حين تقرر تأجيل لقاء كوم حماده مع الحامول بسبب كأس مصر، كما يوجد مباراة مؤجلة بين مركز شباب الحنفى وبلطيم.



ترتيب المجموعة الثامنة